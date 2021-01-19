"Туры на горнолыжные курорты в период новогодних каникул составили около 62% от всего объема продаж туроператоров по России. На курорты Красной Поляны пришлось не менее 50% всех бронирований на каникулы. Рост спроса при этом составил примерно 30%", — рассказала Тюрина.

На втором месте по объемам бронирования у организованных туристов оказались горнолыжные курорты Северного Кавказа: на их долю в среднем пришлось порядка 10%. Здесь спрос также превышал уровень прошлого года на 30-40%.

"Курорты Красной Поляны, Домбая и Приэльбрусья в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавили в спросе по сравнению с прошлым годом, продажи у некоторых туроператоров выросли вдвое. Особенно популярна Красная Поляна благодаря развитой горнолыжной инфраструктуре и европейским стандартам катания. Ей уступают Домбай и Приэльбрусье – эти курорты востребованы у фрирайдеров, новичков и профессионалов", — сказала она.

Тюрина добавила, что чартеры в Сочи из Москвы с конца декабря летают с очень хорошей загрузкой.

"Еще один популярный курорт – Шерегеш, туда также есть чартерные программы. Поездки на курорт в Кемеровской области туроператоры предлагали клиентам, которые отказались от турецких горнолыжных курортов после введения там эпидемических ограничений. Туристам нравятся трассы, снег-"пухляк", обилие пунктов проката и недорогие ски-пассы", — отметила эксперт.

По ее словам, Архыз и Домбай входят в топ-3 горнолыжных курортов по продажам у туроператоров (на первом месте – Красная Поляна, на четвертом – Шерегеш). "Архыз – молодой курорт, где все новое, а людей немного. Его широкие пологие трассы хорошо подходят новичкам. А Домбай – недорогой, с возможностями для фрирайда и массой развлечений", — рассказала Тюрина.

Что касается цен, то сутки на человека в Красной Поляне в среднем обойдутся туристам в 6 тыс., на Архызе – 3 тыс., Домбае – около 1 тыс., Шерегеше – около 2,5 тыс.

"Спрос на горнолыжный отдых остается стабильным и после новогодних праздников. Горнолыжный сезон продолжается, хотя с окончанием каникул туристов и стало меньше. Сейчас путешественники активно бронируют поездки на 23 февраля, Масленицу, 8 марта и на апрель", — сообщила эксперт.