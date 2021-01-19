"Те компании, которые работают давно и находятся у истоков частного туризма, они, как правило, не собираются уходить с рынка. Потому что уже много чего пережили. Это же не единственная сложная ситуация за все время их работы, она просто более серьезная. Поэтому у опытных компаний уже выработался иммунитет", — сообщила Асеева "Интерфаксу" во вторник.

По ее словам, у мелких туркомпаний, которые сейчас покидают отрасль, оказалось не достаточно опыта, знаний и ресурсов для преодоления сложностей, связанных с ограничениями по коронавирусу.

"Они пришли на волне, когда в туризме было работать не сложно. Когда, допустим, появилась информация об отелях, перевозках, системы бронирования, все было в интернете и не надо было специально выезжать в разные страны и города, чтобы на месте изучать эти вопросы", — отметила Асеева.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" в настоящее время пять туристических агентств Хабаровского края проходят процедуру банкротства или находятся в стадии ликвидации: ООО "Феникс ДВ", ООО "Тур Азия", ООО "ТК Белый слон", ООО "Лелия-тур" и ООО "Купить тур.ру".

В региональном комитете по туризму "Интерфаксу" подтвердили, что "сокращение туркомпаний имеет место". О приостановке своей деятельности в крае с апреля 2020 по январь 2021 года заявили 17 туркомпаний. Это меньше 10% от всех работающих в крае — их в общей сложности около 200.

"Для потребителя уход такой компании может быть критичен, только если вдруг она ушла с рынка, не выполнив своих обязательств. Пока данных о таких нет. Но даже если они ушли, а у потребителя есть документы, подтверждающие, что забронирован тур, он уже может вести диалог непосредственно с туроператором о возврате средств или переносе сроков поездки", — сказала Асеева.

Помимо этого, представитель РСТ считает, что в ряде случаев уход туркомпании с рынка имеет формальный характер. Так, в качестве антикризисной меры некоторые компании меняют статус юрлица в пользу ИП, но все равно остаются в отрасли.

Эксперты сходятся в том, что в ближайшее время краевые туркомпании будут сосредоточены на работе внутри страны. Так, по их данным, в январе, в Хабаровске, со стартом продаж субсидированных билетов, интерес к турам по России стал более ощутимым.

"Все компании сейчас понимают, что ближайшая перспектива сейчас остается за внутренним туризмом и работают в этом направлении. Но в то же время все в ожидании лучших времен. Если хабаровскому аэропорту будет решено возобновить международное сообщение, оценка этого ожидания — февраль, тогда планируется программа чартерных перевозок в Турцию. Есть такие планы — с конца апреля по октябрь месяц. Но эпидемиологическая ситуация неблагополучная, а на это очень многие вопросы завязаны", — сказала начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентина Неретина.

Еще одним фактором, повышающим интерес жителей региона к внутрироссийскому туризму, по мнению специалистов, является расширение линейки прямых рейсов из Хабаровска на запад страны. В частности, в Симферополь, Сочи и Краснодар.