"Сама по себе идея введения "ковидных паспортов", идея попытаться скоординировать подход с другими странами — она существует. Это был и один из вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, и эта тема была отфиксирована в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции", — напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "так или иначе официальной позиции (по этому вопросу) сейчас нет". "Но тема циркулирует, ее прорабатывают", — сказал представитель Кремля.

Песков отрицательно ответил на вопрос, прорабатывается ли сейчас вопрос регулирования выезда из страны для людей в случае введения "ковидных паспортов".

"Речь была о том, что в некоторых странах имеет тенденция к ужесточению ограничений на передвижения, отсутствует транспортное сообщение, авиасообщение с другими странами. И идея была такова, что страны гипотетически могли бы договориться, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться. Если страны с этим согласятся с точки зрения эпидемиологической безопасности", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что "мы пока далеки от какой-то единой точки зрения на этот счет, и пока каких-либо единых подходов к единой точки зрения нет".

Он отметил, что "коронавирус — это реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время, и поэтому прорабатываются разные варианты, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях".

В Кремле также считают, что дискуссия вокруг введения QR-кодов для прошедших вакцинацию от коронавируса — это одно из проявлений информационной кампании по вакцинации.

"Здесь, конечно, нужны дополнительные разъяснения: для чего, с какой целью давать гражданам такие QR-коды и чего будут лишены граждане, у которых таких кодов нет. Это просто повод для очень активной информационной кампании, чтобы действительно разъяснять суть проходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам и неправильной информации", — сказал Песков.