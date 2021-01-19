"В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено", — написал Темрезов.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, лавиноопасная ситуация в горах Домбая на высоте более 2 тыс. метров сохранится до 23 января.

В понедельник днем на горнолыжном курорте Домбай на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено место нахождения четырех туристов, судьба которых оставалась неизвестной после схода лавины. Все четверо находились на территории курортного поселка, под лавину они не попали.

Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода злополучной лавины. "Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может от вибрации", — рассказал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.