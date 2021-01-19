"Египет – одно из самых востребованных направлений у клиентов TEZ TOUR в нынешнем зимнем сезоне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на туры в страну на базе регулярных рейсов вырос практически в два раза", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

Компания предлагает поездки в Египет с прямым перелетом в Каир и последующим наземным трансфером на курорты. Туроператор еженедельно отправляет по этому направлению около 500 клиентов. При этом некоторые туристы на какое-то время остаются в Каире, посещают экскурсии, и только потом едут на Красное море.

В минувшие выходные оперштаб РФ принял решение увеличить число регулярных рейсов по маршруту Москва-Каир до пяти в неделю. В связи с этим туроператор ожидает как минимум двукратного роста бронирований туров в Египет.

Востребовано направление и у тех туроператоров, которые продают там исключительно наземное обслуживание – размещение в отелях и экскурсии. Так, в одной из компаний порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что Египет – на втором месте по продажам.

У туроператора "Интурист" Египет входит в топ-10 продаж, но популярен меньше Турции, Танзании и Мальдив.

"Спрос на направление есть, но необходимость самостоятельно бронировать перелет и трансфер отпугивает многих клиентов. Мы не ждем большого эффекта от новых рейсов в Каир, поскольку желающие попасть на курорты в основном летят со стыковкой через Стамбул в Шарм-эль-Шейх или Хургаду", — рассказали в пресс-службе компании.

Тем не менее, как считают эксперты, из-за появления новых рейсов цены на авиабилеты на направлении могут снизиться.

Как сообщалось, российские туроператоры могут продавать туры в Египет, но только с перелетом до Каира и последующим наземным трансфером. Продавать пакеты со стыковочным перелетом в Шарм-эль-Шейх или Хургаду им запрещено.

У индивидуальных туристов, по данным сервиса Туту.ру, билеты в Египет находятся на третьем месте по числу поисковых запросов после Турции и ОАЭ. Египет входит в топ-10 направлений, куда россияне приобрели авиабилеты на январь-март.

По данным билетных агрегаторов, минимальная стоимость прямого перелета из Москвы в Каир составляет в феврале 25,5 тыс. рублей, в Шарм-эль-Шейх или Хургаду с пересадкой – около 15 тыс.

Прямые рейсы в Каир сейчас выполняют только Egypt Air и "Аэрофлот", с пересадками можно добраться на рейсах Turkish Airlines, Pegasus и других авиакомпаний.

Между тем, прямые чартеры на египетские курорты, которые так ждут российские туристы и бизнес, по-прежнему недоступны. На прошлой неделе стало известно, что инспекционная комиссия из России в конце января вновь осмотрит аэропорт Хургады. По данным источника "Интерфакса", если заключение окажется положительным, авиасообщение может быть возобновлено уже в марте.

Сейчас для въезда в Египет россиянам необходимо предъявить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском языке. Все въезжающие в Египет также обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь при заражении COVID-19, его необходимо предъявить в аэропорту.

Трансферы в стране осуществляются с 50-процентной загрузкой от обычной вместимости с соблюдением дистанции между пассажирами. Отели работают с загрузкой 50%.