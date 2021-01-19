Акцию придумала в 2015 году американка Мар Диксон, которая очень любит посещать музеи. День музейного селфи проводится ежегодно в третью среду января. Для участия в акции нужно до 20 января посетить один из музеев, сделать на фоне какого-либо экспоната селфи и выложить в соцсети фото с хэштегами #хочувмузейскорей, #Museumselfieday, #деньмузейногоселфи, указав также название музея или выставки.

Организаторы напоминают всем, желающим принять участие, что в некоторых музеях нельзя снимать на фотокамеры, а иногда и на телефоны, в большинстве подобных учреждений действует запрет на фотографирование со вспышкой. Поэтому перед посещением стоит уточнить, какие правила действуют в учреждении.

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в этом году к акции решили присоединиться и представители отечественного турбизнеса с целью поддержать музеи, пострадавшие от коронавируса.

"В России более 3000 федеральных музеев, где работает порядка 40 тысяч научных сотрудников и экскурсоводов, собрано более 60 млн единиц хранения. Ежегодно до пандемии их посещали более 80 млн человек. Кроме того, есть еще огромное количество ведомственных, общественных, муниципальных и частных музеев. Всем им пришлось менять планы, переносить выставки и другие мероприятия, многие экскурсоводы остались без работы, а сами музеи оказались на грани закрытия", — рассказала она.

Тюрина добавила, что несмотря на запрет на фотографирование, действующие во многих российских музеях, в День музейного селфи участвующие в акции музеи учреждения, наоборот, поощряют посетителей делать селфи рядом с их любимым произведением искусства или просто в интерьере экспозиции.

"Если в вашем регионе музеи закрыты, можно выложить фотографию, сделанную до пандемии", — подчеркнула представитель РСТ.