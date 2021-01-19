Услугами сети аэропортов, управляемых группой, в прошлом году воспользовались порядка 96,3 млн пассажиров.

Траффик в парижском аэропорту "Шарль де Голль", крупнейшем по количеству обслуживаемых пассажиров в стране, сократился на 70,8% в годовом выражении. Аэропорт "Орли", второй по величине аэропорт Парижа, зафиксировал снижение траффика на 66,1%.

Только в декабре пассажиропоток аэропортов ADP снизился на 50,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, их услугами воспользовались 8,1 млн челок.