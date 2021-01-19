"Мы обратились к застройщику, который должен был на углу улицы Бутлерова и улицы Верности построить спортивный объект. Они согласны перепрофилировать его в дельфинарий, однако для этого нужно внести дополнения в инвестиционный договор", — рассказал "Интерфаксу" директор закрывшегося недавно дельфинария на Крестовской острове Олег Костов во вторник.

По его словам, в ближайшее время будет собрана комиссия комитета по градостроительству и архитектуре, которая решит, возможно ли внести соответствующие правки.

Костов подчеркнул, что строительство не коснется сквера, расположенного рядом с участком. "Это бывшая автостоянка, площадь участка 0,87 гектара. Дельфинарий будет рассчитан на 500 зрительских мест, транспортных проблем и проблем с парковкой здесь тоже не будет", — пояснил он.

Директор дельфинария добавил, что на строительство понадобится около полутора лет, еще полгода уйдет на отделочные работы. До этого времени дельфины будут содержаться на Утришской морской станции, куда она переехали после закрытия дельфинария на Крестовском острове.

Как сообщалось, дельфинарий на Крестовском острове закрылся в конце ноября в связи с окончанием договора аренды. Дельфином перевезли на Утришскую морскую станцию Института проблем экологии и эволюции имени Северцова. Она находится между Анапой и Новороссийском.

"Возможно, представления начнутся в новом сезоне в различных дельфинариях Краснодарского края", — отметил директор заведения.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга предложил на выбор несколько участков под новое здание для дельфинария. Речь шла о четырех участках: в Шипкинском переулке (Фрунзенский район), в районе пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц (Приморский район), на Гостилицкой улице (Петродворцовый район) и в Кировском районе на проспекте Ветеранов.