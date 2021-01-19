"По предварительным данным, 18 января около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара", — говорится в сообщении.

Вследствие этих действий произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб, отмечает прокуратура.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел примерно в 13:30 в понедельник. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Под снегом после сошедшей лавины обнаружено тело одного погибшего. По предварительной информации, погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, судьба которых оставалась неизвестной. Все четверо находились на территории курортного поселка, под лавину они не попали.

Ранее командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев сообщал, что причиной схода лавины могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах.

В связи со сходом лавины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.