Четырехэтажное здание находится на улице Некрасова, его площадь составляет 7,5 тыс. кв. м. Ранее в здании находилась АТС.

Объект прилегает к зданию на улице Чехова, которое компания-отельер также ранее приобрела у структуры "Ростелекома". Вместе здания создают единый комплекс, который компания планирует развивать как один девелоперский проект.

"В ближайшее время инвестор приступит к разработке концепции. Вероятнее всего, здесь будет реализован многофункциональный комплекс с сервисными апартаментами, жильём и иной коммерческой инфраструктурой", — приводятся в сообщении слова руководителя направления инвестиционного брокериджа Rusland SP Александры Царук.

В настоящее время в портфеле компании "Отели Северной Пальмиры" — шесть отелей в разных частях Санкт-Петербурга.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Отели Северной Пальмиры" создано в августе 2016 года, его единственным владельцем является Иван Смирнов. Выручка компании в 2019 году составила 7 млн 575 тыс. рублей, чистая прибыль — 848 тыс. рублей.