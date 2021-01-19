"Засушливые и влажные периоды у нас повторяются: 3-4 года у нас засушливый период, затем 3-4 года — влажный. Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", — цитирует Рябова пресс-служба КФУ во вторник.

Климатолог отмечает, что это не исключает возможности ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считанные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность развития такой ситуации оценивается в 20-30%.

Крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой.

"Однако реально рассчитывать на такое количество осадков в зимний период нет оснований, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма — это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают", — отметил Рябов.

За январь 2021 года, по данным крымского гидрометцентра, на полуострове выпало 34 мм осадков, что составляет до 80% от месячной нормы. По словам ученого, выпавшие осадки образуют небольшой сток, но существенного наполнения водохранилищ ожидать пока нет оснований.

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам. Белогорск — в октябре.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.