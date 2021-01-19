Икона размером 145 на 111 см создана из натурального балтийского янтаря Александром Крыловым. Фон выполнен методом мозаичного набора, фигуры — в технике рельефа, а нимбы декорированы гравированным орнаментом в технике инталии.

"Условный пейзаж набран из платин янтаря с природным рисунком, что придаёт работе особую декоративность. Создавая икону, мастер янтарного искусства опирался на иконописные традиции школы Андрея Рублева, однако живописные приёмы были переосмыслены им применительно к совершенно иному материалу — балтийскому солнечному камню, способному одновременно и поглощать, и отдавать солнечный свет", — говорится в сообщении.

Крылов работал над созданием этого произведения год. Экспонат займёт почётное место на выставке среди других монументальных икон, таких как Троица ветхозаветная, Спаситель на троне с предстоящими, святой благоверный великий князь Александр Невский, иконы Божьей Матери "Донская", "Иверская", "Владимирская", "Казанская", "Неувядаемый цвет" и других.

Икона "Крещение" будет демонстрироваться впервые.