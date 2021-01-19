"Курорт "Эльбрус" 19 января закрыт для посещения с связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями. Сохраняется объявленный ранее запрет на передвижение по лесным тропам и нахождение около горных склонов", — говорится в сообщении.

Ранее из-за сильных снегопадов и повышенной лавиноопасности "Эльбрус" закрывался 14-16 января, а 17-18 января канатные дороги и трассы открылись для катания.

Вместе с тем ГУ МЧС России по КБР распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2 тыс. метров. Неблагоприятный прогноз, по данным чрезвычайного ведомства, сохраняется до 25 января.