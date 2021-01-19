Полеты будут выполняться два раза в неделю.

"При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", — отмечает компания.

О возобновлении пассажирского авиасообщения с Финляндией российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил 16 января. Рейсы в Хельсинки на перовом этапе могут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю.

Нацперевозчик Финляндии Finnair планирует возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву — со 2 марта, следует из данных сайта компании.