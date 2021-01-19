Группа Мордашова и TUI создали СП в 2008 году, изначально в соотношении 51% на 49%. Доля германской компании постепенно размывалась — сначала до 25%, затем до 10%. Интересы Мордашова в СП (холдинговая структура — Togebi Holdings Limited) сначала представляла его компания Oscrivia Limited, а затем ее заменил "КН-Холдинг".

Сейчас TUI ведет переговоры с "КН-Холдингом" о продаже 10% в Togebi, принадлежащих TUI Travel Holdings Limited, говорится в материалах к собранию акционеров германского туроператора. По состоянию на середину декабря договоренностей о сделке еще не было. Если она произойдет, TUI не получит значимой денежной компенсации за свои 10%, однако Togebi получит от "КН-Холдинга" средства на погашение части задолженности перед TUI, говорится в материалах.

Семья Мордашовых владеет 24,89% в "большом" TUI и может увеличить свою долю в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями. Доля в TUI оформлена на компанию Unifirm Ltd, в которой 65% принадлежит "КН-Холдингу" Кирилла и Никиты Мордашовых, а 35% контролирует их отец.

Компания TUI Россия и СНГ входит в число ведущих российских туроператоров, в 2019 году она отправила на отдых более 1,4 млн туристов. Розничная сеть насчитывает около 600 турагентств, собственных и франчайзинговых. Компания традиционно занималась организацией отдыха на массовых зарубежных направлениях. В 2018 году вышла на рынок внутреннего туризма, а в 2020 году впервые организовала чартерные программы в российские регионы.