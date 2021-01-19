"После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел примерно в 13:30 в понедельник. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины было обнаружено тело одного погибшего. По предварительной информации, погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от 4 до 12 человек. Позже было установлено место нахождения четырех туристов, судьба которых оставалась неизвестной после схода лавины. Все четверо находились на территории курортного поселка, под лавину они не попали.

Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода злополучной лавины. "Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может от вибрации", — сообщал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.