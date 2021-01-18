"Организована работа телефона "горячая линия", всего поступило 29 звонков. Устанавливается местонахождение двух человек", — сказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 21:30 в Домбае, в районе горы Мусса-Ачитара наблюдается снег и ветер до 25 м/с.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел примерно в 13:30. На трассу сошло около 500 тысяч кубометров снега. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины уже обнаружено тело одного погибшего. При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек.

В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены до утра.

Вечером стало известно, что при сходе снежной лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай".

Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода злополучной лавины. "...с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. (...) Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может от вибрации", — рассказал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.