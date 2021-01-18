В общей сложности в пятизвездочных отелях Grand Hotel des Bains Kempinski и Badrutt's Palace Hotel на курорте в коммуне Санкт-Мориц на карантин помещены около 300 сотрудников и 95 гостей.

Ожидается, что теперь у всех отправленных на карантин, среди которых есть иностранцы, возьмут тест на COVID-19. Тех, у кого результат будет положительным, оставят на самоизоляции.

В Санкт-Морице закрыли горнолыжные школы, а также бары и рестораны, но подъемники для желающих все же покататься на лыжах продолжаю работать.

Горнолыжные курорты в Швейцарии попали под шквал критики после того, как ряд европейских стран принял решение отложить открытие сезона на своих курортах ввиду высокого уровня распространения коронавируса. В Швейцарии же решили подобные ограничения не вводить.