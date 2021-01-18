"В ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего", — сказали в ведомстве в понедельник вечером.

Информация о том, что в поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступила в 13:30 понедельника. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от 4 до 12 человек.

Выяснением обстоятельств схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай занялось следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии. Также проверку по факту схода снежной лавины начала прокуратура КЧР.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.