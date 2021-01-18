"Я считаю, что это не крайний лавинный очаг. Однозначно еще будут сходить лавины. Завтра тоже будет сходить", — сказал Чочаев.

По его словам, причиной схода снежной лавины в понедельник на Домбае стало большое количество снега в горах.

"Шел мощный снегопад. Лавина в любом случае разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов. Район был закрыт для катания. Зачем в этом районе оказались люди, это уже другой вопрос", — сказал начальник службы.

Информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступила в 13:30. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от 4 до 12 человек.

По последним данным источников, в результате схода лавины один человек погиб, восемь пострадали. Источник уточнил, что не все из числа пострадавших попали под лавину. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.

Спасатели работают на месте схода лавины.

Выяснением обстоятельств схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай занялось следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии. Также проверку по факту схода снежной лавины начала прокуратура КЧР.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.