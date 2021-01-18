"Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может от вибрации", — сказал Абазалиев.

Информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступила в 13:30. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", — сообщили в МЧС. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырёх до 12 человек.

По последним данным источников, в результате схода лавины один человек погиб, восемь пострадали. Источник уточнил, что не все из числа пострадавших попали под лавину. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.

Спасатели работают на месте схода лавины.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.