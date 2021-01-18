Информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступила в 13:30. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", — сообщили в МЧС. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырёх до 12 человек.
По последним данным источников, в результате схода лавины один человек погиб, восемь пострадали. Источник уточнил, что не все из числа пострадавших попали под лавину. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.
Спасатели работают на месте схода лавины.
Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.