Издание напоминает, что в 1969 году Испанию посетило почти 21,7 млн иностранных туристов, а в 1968 году – около 19,2 млн. В лучшем случае показатели 2020 года окажутся на том же уровне, хотя могут быть и ниже – на уровне 17,8 млн, как в 1967 году.

В свою очередь, доход туротрасли в 2020 году составил 46 млрд евро, что на 110 млрд меньше, чем годом ранее. Этот показатель соответствует уровню 1995 года, хотя из-за инфляции реальная прибыль даже ниже.

"Туризм Испании переживает самый большой кризис в истории. Вклад сектора в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4%", — цитирует газета министра промышленности, торговли и туризма Испании Марию Рейес Марото.

Она подчеркнула, что отрасль остро нуждается в финансовой помощи, поскольку надежды на летний сезон-2020 не оправдались: восстановление оказалось настолько незначительным, что ряд компаний и магазинов, едва открывшись, вновь закрыли свои двери.

Среди наиболее пострадавших регионов – Балеарские острова, поскольку пандемия фактически разрушила ночную жизнь, которой славится регион. В течение этого года закроются 63% ночных заведений. Канарские острова в 2020 году посетило менее 4 млн иностранных гостей – это резкий спад по сравнению с 13-ю млн годом ранее. В 2021 году на островах ждут около 8 млн туристов – всеобщее вакцинирование положительно скажется на турпотоке.

"Также пострадал пляжный туризм. Большинство отелей закрыты и не знают, когда откроются. Пустые шезлонги, безлюдные променады – это выглядит катастрофично. Турпоток на побережье Коста-дель-Соль в 2020 году обвалился на 70%, путешественники забронировали 7 млн ночей вместо 26 млн", — пишет газета.

Не лучше ситуация и в Каталонии – турпоток в 2020 году упал почти на 80%, как и расходы путешественников. В прибрежных городах региона тысячи людей стали безработными из-за отсутствия туристов. В Барселоне сейчас открыто 110 гостиниц – это лишь 25% от общего числа. Гостиничный сектор в 2020 году потерял 1,4 млрд евро – 82% от доходов предыдущих лет.

В краткосрочной перспективе представители турбизнеса Испании не ждут улучшений. Среди проблем – не только пандемия, но и снижение покупательной способности населения, "Брексит", нарастающая тенденция к сбережению денег вместо их траты, из-за которых в ближайшие два года поездки на дальние расстояния будут менее востребованы.

«Но есть и оптимистичные ожидания: согласно исследованию аналитического центра Funcas, в 2021 году туризм может восстановиться на 40%, а в 2022 году – на 80%. Сейчас мы достигли нижней точки, дальше будет мощный отскок наверх. Кроме того, правительство Испании полагается на вакцинацию", — отмечает El Pais.