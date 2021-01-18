В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в прошлом году выполнено почти 390 тыс. полетов (-56% г/г). Число внутренних полетов составило 909,2 тыс. (-3%).

Всего в небе над РФ в 2020 году диспетчерами обслужено 1,3 млн полетов, что на 29% меньше, чем годом ранее.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это РФ с 1970-х гг. взимает роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, заявлял президент Владимир Путин на декабрьском совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.