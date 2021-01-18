"Важнейшим изменением стало включение в СП 257 требований к хостелам как к новому виду гостиниц. Ранее хостелы были включены в СП 379 "Общежития и хостелы. Правила проектирования". В документе исключено ограничение минимальной вместимости гостиниц (от пяти номеров), т.к. практика проектирования показала спрос на такой вид объектов", — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Кроме того, в новой версии документов появились требования по учету возможностей маломобильных граждан при строительстве спортивных объектов, улучшению звукоизоляции в больших отелях (более 50 номеров, 4* и выше) и наличию грузового лифта.

В правилах также определена минимальная рекомендуемая площадь номера в хостеле, а также апартаментов, студий, номеров сюит, люксов и др.

Кроме того, к гостинице должна вести дорога с твердым покрытием, исключение — объекты в сельской и горной местности, в лесу или на берегу водоема.

"Все положения документа при пересмотре были проверены на соответствие другим нормативным документам и, в частности, постановлению правительства РФ от 18 ноября 2020 г. №1860 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц"", — подчеркнул директор ФАУ "ФЦС" Сергей Музыченко.

При обновлении СП 379 "Общежития и хостелы. Правила проектирования" из правил исключены положение по хостелам (они теперь есть в СП по гостиницам) и актуализированы требования по площади помещений в общежитиях.