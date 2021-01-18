"Один человек погиб, восемь обратились за помощью к медикам", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что не все из числа пострадавших попали под лавину. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.

Ранее в понедельник в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырёх до 12 человек.

Информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступила в 13:30. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", — сообщили в МЧС. Спасатели работают на месте схода лавины.

Позднее источник сообщил "Интерфаксу", что в месте схода лавины обнаружена женщина, ее осматривают медики.