"В соответствии с положением о министерстве культуры (..) и планом проверок финансово-хозяйственной деятельности и имущественного комплекса подведомственных министерству культуры РФ организаций и ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2021 год приказываю: провести выездное мероприятие ведомственного контроля (..) в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" за 2019-2020 годы", — говорится в приказе.

Проверка пройдет с 20 января по 3 февраля.