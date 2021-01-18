Так, первый рейс в Тюмень был выполнен 17 января. Самолеты по данному направлению будут летать дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Минеральных Вод в 08:25, посадка в Тюмени в 13:55. Вылет из Тюмени в 06:10, посадка в Минводах в 07:35. Для каждого аэропорта указано местное время.

В понедельник, 18 января, был выполнен первый рейс из Минеральных Вод в Сочи. Рейсы также будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылет из Минеральных Вод в 10:20, посадка в Сочи в 11:15, вылет в обратном направлении в 12:05, посадка в Минеральных Водах в 12:45.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В прошлом году авиакомпания перевезла 1,25 млн человек, став 18-й в статистике российских авиакомпаний.