"Предположительно под снежными завалами могут находиться пострадавшие. На место происшествия выехали прокурор города Карачаевска и его заместитель, сотрудники правоохранительных служб", — говорится в сообщении.

В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

Как сообщалось, ранее Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии занялось выяснением обстоятельств схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай.

На место выехали сотрудники следственных подразделений Следственного управления СК России по КЧР, которые выяснят причины схода снежной лавины, можно ли было разрешать катание в этот период, могли ли находиться люди на склонах.

За последние дни это не первый случай со сходом лавины на горнолыжном курорте.

В ночь на 9 января в пригороде Норильска (Красноярский край) на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди.

Под снежными завалами были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был найден живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали с переломами, травмой живота и сильным обморожением.

В поисках на месте схода лавины были задействованы около 250 человек, работы продолжались более суток.

По факту гибели людей под лавиной следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

12 января оперативники задержали дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Норильска.

По версии СКР, "в результате его халатных действий" население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности, а "превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты". По данному факту возбуждено второе уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц), фигурантом которого стал дежурный ЕДДС.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска в рамках расследования дела о гибели трех человек под лавиной.