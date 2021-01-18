"Самостоятельно выбрались люди, которые были по краю лавины и у каких-либо строений. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из них не обращался", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте продолжаются поиски людей, которые могли остаться под снегом.

Выяснением обстоятельств схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай занялось следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии. Также проверку по факту схода снежной лавины начала прокуратура КЧР.

За последние дни это не первый случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту гибели людей под лавиной СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). 12 января был задержан дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска.