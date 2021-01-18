Таким образом, он упал до уровня, который в последний раз отмечался в 1984 году, заявил главный исполнительный директор Fraport Штефан Шульте.

Количество взлетов и посадок самолетов в прошлом году снизилось на 58,7% — до 212,235 тыс.

В декабре услугами аэропорта воспользовались 891,925 млн человек, что на 81,7% ниже их количества за тот же месяц 2019 года. Число взлетов и посадок сократилось на 62,8% — до 13,627 тыс.

"Мы ожидаем, что пассажиропоток во Франкфурте заметно вырастет во втором полугодии 2021 года, — прогнозирует Шульте. — Хотя мы уверены, что пассажиропоток превысит прошлогодний уровень, мы все же ожидаем, что он составит всего 35-45% от показателя 2019 года".

Группа Fraport также обнародовала данные об аэропортах в других странах, которыми она управляет.

Так, в аэропорту имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) группа в 2020 году обслужила 288,235 тыс. пассажиров (падение на 83,3%), а два аэропорта в Бразилии, в городах Форталеза и Порту-Алегри, — 6,7 млн пассажиров (спад на 56,7%).

В Лиме (Перу) пассажиропоток сократился на 70,3% и составил около 7 млн человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано сокращение перевозок на 71,4% — до 8,6 млн пассажиров.

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) снизился на 78,9%, составив около 1 млн человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил за минувший год порядка 9,7 млн человек, что на 72,6% ниже показателя 2019 года. Международный аэропорт Сианя (Сяньян) в Китае принял 31 млн пассажиров, что на 34,2% меньше, чем годом ранее.

Пассажиропоток петербургского "Пулково" уменьшился на 44,1% — примерно до 10,9 млн человек.