"Перелеты осуществляются один раз в неделю, по четвергам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылеты из столицы Башкирии назначены на 09:35, из Еревана — на 13:05 (время местное для каждого аэропорта). Время в пути составляет 3 часа 20 минут", — уточняется в сообщении.

Первый вылет состоялся 27 декабря, сообщили "Интерфаксу" в администрации уфимского авиаузла.

Ранее сообщалось о планах компании возобновить полетную программу с 30 марта.

Авиакомпания "Азимут" — авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и "Пашковский" (Краснодар), компания основана в 2017 году. Объем пассажирских перевозок в 2019 году вырос по сравнению с объемами 2018 года на 86,3%, превысив 1,247 млн пассажиров.