"На место выехали сотрудники следственных подразделений Следственного управления СК России по КЧР, которые выяснят причины схода снежной лавины, можно ли было разрешать катание в этот период, могли ли находиться люди на склонах", — сказал представитель ведомства.

В зависимости от полученной информации будет принято дальнейшее решение, добавил он.

В 13:30 поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. В момент схода лавины там могло находиться от 4 до 12 человек

Источник сообщал "Интерфаксу", что одну женщину уже удалось обнаружить, в настоящее время ее осматривают медики.