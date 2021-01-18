"В настоящее время к работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека. Проводится наращивание группировки", — говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырёх до 12 человек.

"В 13.30 поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. В момент схода лавины там могло находиться от 4 до 12 человек", — сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что спасатели работают на месте схода. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", — добавили там.