"Найдена женщина, ее состояние средней тяжести. Сейчас ее осматривают медики", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что под снегом после сошедшей в Домбае лавины могут находиться от четырёх до 12 человек.

"В 13.30 поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. В момент схода лавины там могло находиться от 4 до 12 человек", — сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что спасатели работают на месте схода. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", — добавили там.