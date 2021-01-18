"По предварительной информации, в момент схода лавины на трассе могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что за пределами горнолыжной трассы также могли находиться люди.

"На данный момент информации о том, сколько людей еще могло оказаться в зоне схода лавины, нет. На место выехали сотрудники оперативной группы МЧС", — уточнил он.

Ранее также со ссылкой на источник сообщалось, что в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара в КЧР снежная лавина сошла на горнолыжную трассу.

По предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.