Речь идет о программах субсидирования региональных и местных перевозок, а также полетов с Дальнего Востока в центральную часть РФ. Во втором случае нужно обратить "особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений".

Это одно из поручений, которое Путин дал по итогам декабрьского совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Как сообщалось, в ходе заседания президент призвал увеличить субсидии на дальневосточные рейсы, а также сделать билеты на них доступными для всех жителей региона. Сейчас субсидируемые билеты могут приобрести только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Помимо правительства, в разработке предложений должна поучаствовать комиссия Госсовета по транспорту. Ответственные за выполнение поручения — премьер Михаил Мишустин и глава Бурятии, в прошлом замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.