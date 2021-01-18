"Сегодня в Приэльбрусье проведено три принудительных спуска лавин. Активное воздействие производилось по 13 лавиноопасным очагам — северный склон горы Чегет, пик Терскол, гора Иткол-баши", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.

Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". На 18 января высота снега в пунктах наблюдения составила: Чегет — 145 см, Терскол — 68 см.

"По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 18 по 24 января в горах КБР выше 2 тыс. м лавиноопасно", — отмечает чрезвычайное ведомство.