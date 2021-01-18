В конце прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и имущественного страхования у ООО "Розничное и корпоративное страхование" ("РИКС").

"РИКС" входил в число немногих страховщиков, готовых работать с туроператорами без ограничений.

На момент отзыва лицензии "РИКС" выступал страховщиком свыше 240 туроператоров, из них 64 по выездному туризму. В связи с произошедшим они должны были в течение 45 дней предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования ответственности, в противном случае туркомпаниям грозило исключение из единого федерального реестра.

"Как разъяснили в Ростуризме, для компаний по внутреннему туризму и по въезду, которые оказались без финагарантий из-за ситуации с "РИКС", есть два пути. Первый – все-таки попробовать найти страховую компанию или банк и заключить договор. Кроме того, можно обратиться за помощью к местным властям – в некоторых регионах, например, в Бурятии и Псковской области, администрации дают субсидии на страхование туроператоров", — сказала Тюрина.

Еще один вариант для туроператоров – временно выйти из реестра. "В этом нет ничего критического, сейчас у многих компаний нет продаж. К тому времени, когда ситуация в туризме наладится, можно успеть найти страховщика, и всего за 10 дней компанию восстановят в реестре", — заметила она.

Тюрина также добавила, что значительная часть туроператоров по выездному туризму может рассчитывать на фонд персональной ответственности (ФПО).

"Ростуризм заинтересован в том, чтобы этот механизм заработал. Ведомство предложило компаниям в самые короткие сроки предоставить бухгалтерскую отчетность, анкету туроператора, развернутую справку по обязательствам и соответствующее заявление в "Турпомощь", чтобы 18 января вся необходимая информация уже была в ведомстве. И тогда к 8 февраля, когда договоры с "РИКС" перестанут действовать, проблема будет решена", — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что сформированный в максимальном объеме ФПО может стать хорошим выходом для туркомпаний.

"Как пояснили в "Турпомощи", сегодня это единственный реально действующий механизм финансового обеспечения туроператоров. ФПО выгоднее, чем безвозвратные траты на страховые компании, которые к тому же постоянно ужесточают условия получения фингарантий. Многие выездные туроператоры с его помощью смогут выйти из замкнутого круга поисков страховой компании, причем без дополнительных затрат", — заключила Тюрина.