Ранее сообщалось, что оперативный штаб РФ принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе. Рейсы во Вьетнам по маршруту Москва — Ханой и в Индию по маршруту Москва — Дели будут осуществляться по два раза в неделю. В Хельсинки самолеты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю. Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва — Доха будет осуществляться три раза в неделю.

"Но о туристах речь не идет. Возможно, к 27 января что-то изменится, но до сих пор ни в одну из названных стран граждане России въехать не могли, и ни одна из них пока не отреагировала на решение российского оперштаба какими-либо встречными сообщениями", — сказала Тюрина.

Так, Финляндия 12 января в очередной раз продлила введенные из-за пандемии ограничения для ряда стран, в том числе России, до 9 февраля. Россияне могут посетить ее только при наличии близкого родственника – финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Граждане РФ не значатся даже в числе тех, кто может лететь через Финляндию транзитом.

"В Финляндии не очень много случаев COVID-19, экономика в порядке, раньше времени открываться не собираются. Конечно, возобновления въезда ждут в приграничных районах и в Лапландии, где туризм критически важен. Но информация о возвращении авиарейсов никого особо не трогает, поскольку граница все равно закрыта для свободного пересечения", — отметила эксперт.

Она добавила, что во Вьетнаме прибывающих ждет 14-дневный карантин. Отменен безвизовый режим со всеми странами, аннулированы все выданные визы.

"Въезд разрешен только гражданам страны, обладателям дипломатических или служебных паспортов, пассажирам, приезжающим в качестве экспертов, по долгу службы – тоже с карантином и только после предъявления отрицательного текста на коронавирус", — уточнила Тюрина.

По ее словам, полеты в Индию остановлены до 31 января 2021 года, исключая гуманитарные рейсы. Въезд разрешен только гражданам Индии, Непала и Бутана. Пассажирам с туристической визой, а также с медицинской, выданной до 21 октября 2020 года, въезд запрещен, визы аннулированы. Транзитный перелет через аэропорты страны запрещен.

"Не ждут россиян и в Катаре. Въезд разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих отправляют на карантин", — рассказала эксперт.

Она отметила, что нет официальной информации и о том, что Катар разрешает россиянам транзитные перелеты через свой аэропорт в Дохе. Хотя и прямого запрета нет, в отличие от других открывающихся стран.

"Потенциально это могло бы добавить россиянам еще один вариант пути на Мальдивские острова, что усилило бы конкуренцию на весьма востребованном сегодня направлении. Впрочем, рейсов пока планируется немного, так что говорить о вероятности заметного снижения стоимости перелета преждевременно", — заключила Тюрина.