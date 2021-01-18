Таким образом, пассажиропоток сократился почти на 10%.

Снижение связано с COVID-ограничениями в первой половине года.

"Прошедший год для аэропорта "Симферополь", как и для всей авиаотрасли, был очень непростым и богатым на испытания. В первом полугодии из-за COVID-19 произошло резкое сокращение авиаперевозок. В отдельные дни мы принимали и отправляли около 500 пассажиров в сутки, что стало абсолютным минимумом в современной истории аэропорта. Взрывной рост пассажиропотока летом — это еще одно испытание 2020 года. Аэропорт смог обслужить без сбоев рекордный туристический трафик", — заявил гендиректор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин, чьи слова приведены в пресс-релизе.

В августе впервые в истории крымского авиаузла месячный пассажиропоток превысил 1 млн пассажиров, суточный трафик достигал рекордных 44 тыс. человек, а количество взлетно-посадочных операций доходило до 250 в день.

За год крымский аэропорт принял и отправил 32 тыс. 62 регулярных пассажирских рейса. Самыми популярными направлениями полетов были Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания "Уральские авиалинии". Ее самолеты доставили в Крым и обратно более 1 млн человек. Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту "Симферополь" совершали 16 авиакомпаний по 57 направлениям.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри РФ.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей.