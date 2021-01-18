"С 25 декабря по 11 января в аэропорту "Мурманск" выполнено 75 дополнительных рейсов, дополнительный пассажиропоток составил около 20 тыс. пассажиров. Причиной столпотворения в некоторые дни явилось то, что авиакомпании не всегда прибывали по расписанию (...) Задержки составляли от 2 минут до 2,5 часов, из 75 рейсов по расписанию прибыло 23", — рассказал Степанец на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, отвечая на вопрос губернатора Андрея Чибиса о причинах скопления людей в аэропорту при условии пандемии.

Гендиректор аэропорта добавил, что, в частности, "авиакомпания "Сибирь" ни разу ни один свой рейс не выполнила по расписанию".

"По вине аэропорта задержек в указанный период не было", — подчеркнул Степанец.

По его словам, чтобы избежать скопления людей в будущем, часть сидячих мест перенесли с первого этажа аэропорта на цокольный этаж, реорганизовали зону регистрации пассажиров, расширили возможности прохождения предполетного осмотра.

Как сообщалось, 9 января Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту "Мурманск".

Очевидцы сообщали в соцсетях, что столпотворение происходило уже на входе в аэропорт, так как несмотря на отправление нескольких рейсов, досмотр входящих в здание терминала осуществлял только один человек.

Аэропорт "Мурманск" — крупнейший в Мурманской области аэропорт. Базовые авиакомпании — "Аэрофлот", "Россия", Smartavia, S7. Также регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Победа", "Азимут", RedWings. В 2020 году аэропорт обслужил 899,9 тыс. человек (на 12,6% меньше, чем в 2019 году).