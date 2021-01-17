"В настоящее время существует лавинная опасность в горных районах Красноярского края, Республики Алтай, Хакасии, Тывы, Иркутской и Кемеровской областей. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", — говорится в сообщении.

Ведомство настоятельно рекомендует до выхода на маршрут заранее узнать возможные места схода лавин и постараться их избегать, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

"В случае выхода на маршрут необходимо заблаговременно пройти регистрацию и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды", — сказано в сообщении.

Отмечается, что чаще всего лавины сходят со склонов, крутизной от 15 градусов, наиболее опасными считаются склоны, крутизной от 30 до 50 градусов. Находясь в горной местности, необходимо всегда иметь при себе лавинное снаряжение: лавинный щуп, лопата, вшитые в одежду датчики, приборы для поиска людей в толще снега.