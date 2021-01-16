"Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе, — сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Там уточнили, что решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в данных странах.

В штабе уточнили, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва — Ханой, и в Индию по маршруту Москва — Дели будут осуществляться по два раза в неделю.

В Финляндию, в Хельсинки, самолёты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва — Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.