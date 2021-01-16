"В 13:00 16 января поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, спровоцировал лавину и попал под нее", — говорится в сообщении.

На место были направлены спасатели горнолыжного комплекса "Чегет", которые нашли лыжника без признаков жизни. Тело погибшего спустили с горы и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются. В чрезвычайном ведомстве напомнили о повышенной лавиноопасности в горах КБР на высоте более 2 тыс. метров. Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток 18 января.