Как сообщалось, в отеле Ocean Paradise Resort на острове Занзибар в Танзании в ночь с пятницы на субботу произошел пожар. Огонь перекинулся на соседний отель TUI Blue Bahari, в итоге сгорели обе гостиницы.

"Три туроператора подтвердили, что их туристы находились в отелях Ocean Paradise Resort и TUI Blue Bahari – Coral Travel, "Пегас Туристки" и Anex Tour. В первом отеле 98 номеров, во втором около 160. ОК счастью, все живы, никто не пострадал. Охранники и персонал оперативно вывели всех гостей из номеров. Правда, не все из тех, кто жил в Ocean Paradise Resort, успели забрать свои вещи", — рассказала Тюрина.

Она добавила, что большинство туристов уже размещены в других отелях, причем некоторые забронировали себе номера самостоятельно, другими занимаются принимающие компании.

"Часть туристов сегодня планово возвращаются домой Пока нет информации, что у кого-то сгорели паспорта. Но, если это обнаружится, туристам помогут получить в консульстве России соответствующие справки, чтобы они могли вернуться в Россию", — подчеркнула Тюрина.

Сгоревшие отели расположены рядом друг с другом на пляже Кивенгва возле деревни Пвани-Мчангани. Ocean Paradise Resort имеет категорию 4*, TUI Blue Bahari — 5*. Оба отеля очень популярны у российских туристов.