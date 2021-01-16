Фон дер Ляйн заявила о необходимости сохранения мер безопасности, хотя это сложно. ЕС, по ее словам, будет поддерживать свои государства-члены "всеми возможными способами".
Первым приоритетом ближайших месяцев председатель ЕК назвала вакцинацию, которая, по ее словам, дает "свет в конце туннеля этой пандемии".
Количество первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС — Pfizer/BioNTech и Moderna, — достаточно, по ее словам, для вакцинации более 80% населения союза. В начале этой недели компания AstraZeneca обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить ее вакцину. И это будет третьей вакциной, разрешенной в ЕС. Три вакцины вместе составят один миллиард доз.
Фон дер Ляйен признала задержки с поставками вакцины Pfizer в ближайшие недели, но сказала, что генеральный директор компании заверил ее в выполнении поставок первого квартала в срок.
Она призвала "сохранять бдительность" перед новыми штаммами вируса, срочно увеличить возможности по секвенированию ДНК и РНК для обнаружения вариантов вируса и оперативного на них реагирования.