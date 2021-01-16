"Европа переживает очень тяжелые времена. Во многих государствах-членах (союза) ситуация с пандемией COVID-19 очень серьезна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растет. Новые варианты вируса обнаружены в десятках стран. А ограничения, которые абсолютно необходимы, серьезно сказываются на людях", — сказала она в пятницу в Лиссабоне во время церемонии вступления Португалии в председательство в Совете ЕС.

Фон дер Ляйн заявила о необходимости сохранения мер безопасности, хотя это сложно. ЕС, по ее словам, будет поддерживать свои государства-члены "всеми возможными способами".

Первым приоритетом ближайших месяцев председатель ЕК назвала вакцинацию, которая, по ее словам, дает "свет в конце туннеля этой пандемии".

Количество первых вакцин, разрешенных на рынке ЕС — Pfizer/BioNTech и Moderna, — достаточно, по ее словам, для вакцинации более 80% населения союза. В начале этой недели компания AstraZeneca обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить ее вакцину. И это будет третьей вакциной, разрешенной в ЕС. Три вакцины вместе составят один миллиард доз.

Фон дер Ляйен признала задержки с поставками вакцины Pfizer в ближайшие недели, но сказала, что генеральный директор компании заверил ее в выполнении поставок первого квартала в срок.

Она призвала "сохранять бдительность" перед новыми штаммами вируса, срочно увеличить возможности по секвенированию ДНК и РНК для обнаружения вариантов вируса и оперативного на них реагирования.