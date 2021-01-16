Так, согласно документу, до четверга, 21 января, продлевается режим удаленной работы.

Также до этой даты работа столичных предприятий общественного питания ограничивается с 23:00 до 6:00 из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера начала действовать 13 ноября. Кроме того, сохраняется обязанность соблюдения домашнего режима лицами старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

При этом с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы, их транспортные карты будут разблокированы. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Комментируя эти решения в своем блоге, Собянин отметил, что новогодние каникулы остановили рост заболеваемости COVID-19 в столице.

"Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса", — заявил Собянин.

В то же время в Москве не фиксируют снижения уровня госпитализации больных COVID-19: в больницах находится более 13 тыс. человек с этой инфекцией — как и до праздников.

Ранее указанные ограничения действовали в Москве до 15 января включительно.