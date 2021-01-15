"Мы сильно ужесточим условия въезда во Францию, усилив контроль на границах", — сказал Кастекс в четверг на пресс-конференции, которую транслируют телеканалы.

Премьер-министр объявил, что с понедельника, 18 января, все желающие въехать во Францию из стран вне Европейского союза должны будут представить отрицательный тест на коронавирус. По прибытии во Францию они должны самоизолироваться в течение семи дней и повторить тест после изоляции.

Необходимость более жестких мер Кастекс мотивировал, в частности, тем, что в настоящее время ни один департамент не может предъявить данные о заражениях коронавирусной инфекцией ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Премьер также сообщил, что начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей Франции с 16 января устанавливается с 18:00 (20:00 мск). "По всей территории страны комендантский час будет применяться начиная с 18:00 с ближайшей субботы и по меньшей мере в течение 15 дней", — сказал глава французского правительства.

"Это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где мы наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19", — добавил Кастекс.

Ужесточение эпидемиологических мер связано в том числе с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом COVID-19, пояснил он.

"Наша ситуация тревожная, даже если она в целом стабилизировалась", — отметил премьер, указав на то, что коронавирус всё еще активно распространяется во Франции, положение усугубляется его новыми штаммами.