"Во избежание возможных стрессовых ситуаций и ради сохранения собственного здоровья рекомендовали бы все-таки воздержаться от каких-либо поездок и дождаться восстановления авиасообщения и снятия карантинных ограничений в Великобритании", — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, опубликованном в четверг в соцсети Facebook.

Посольство России обращает внимание, что в настоящее время можно воспользоваться пассажирско-грузовыми рейсами "Аэрофлота" и прилететь из Москвы в Лондон, но необходимо тщательно обдумать такую поездку, осознавая, что возможности вернуться в желаемые сроки может не быть.

"Говорить о вывозных рейсах, которые осуществлялись в марте-июле прошлого года по установленному алгоритму, сейчас не приходится", — указывается в сообщении.

Российские дипломаты подчеркивают, что сохраняются, хоть и не всегда удобные, альтернативные маршруты из Лондона — через Амстердам, Минск, Стамбул, Дубай и иные. При этом в каждой стране есть свои карантинные ограничения, тот или иной маршрут должен быть тщательно обдуман и проработан гражданином самостоятельно.

"Посольство России в Лондоне не может давать какие-либо рекомендации по транзитным перелетам, не владея конкретной ситуацией, которая может меняться в любую минуту, в каждой отдельной стране. Это должен быть обдуманный шаг каждого, кто собирается так лететь", — подчеркивает консульский отдел посольства РФ.

"Родителям следует более ответственно подходить к направлению своих несовершеннолетних детей на обучение в Великобританию в современных условиях", — рекомендует он.

Российское дипломатическое ведомство напоминает, что с 4 ч утра 15 января все прибывающие в Великобританию любым транспортным путем должны иметь при себе документ, подтверждающий негативный тест на коронавирус.

"За его отсутствие предусмотрен штраф 500 фунтов стерлингов", — подчеркивается в сообщении.

Там также призвали не забывать, что локдаун в Англии предусматривает запрет на какие-либо передвижения и международные полеты.

"Несмотря на то, что можно наблюдать гуляющих людей по улицам Лондона и нарушающих установленный режим, британскими властями предписано всем гражданам оставаться дома и выходить только в предусмотренных законом случаях, например, по работе", — подчеркивается в сообщении.