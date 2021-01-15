"Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января "открываем" их на въезд", — написал Чибис.

Карантин в Кировске и Апатитах, где сосредоточены горнопромышленные предприятия региона, действовал с 29 марта 2020 года.

При этом в Хибинах расположены популярные горнолыжные комплексы "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". В текущем зимнем сезоне из-за пандемии склоны начали работать не в ноябре, как обычно, а с 11 декабря, и по 15 января должны были принимать только жителей Мурманской области.

"Есть набор инструментов, пропускной режим, электронные пропуска, которые сегодня работают, и были отработаны еще весной. Поэтому через эти инструменты мы будем следить за тем, чтобы попадали в Кировск и другие точки жители Мурманской области", — говорил Чибис 7 декабря во время визита в Кировск.

Власти Заполярья отмечали, что при условии стабильной эпидемиологической ситуации с 15 января на горнолыжные курорты Мурманской области будут допущены туристы из других регионов России.

Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае. В 2020 году из-за пандемии ГК "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" были вынуждены закрыться в конце марта.

В будущем в Хибинах будет внедрена система искусственного оснежения, чтобы увеличить продолжительность горнолыжного сезона.